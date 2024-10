Mit dem neuen Tayron, der sich in der VW Familie zwischen Tiguan und Touareg einordnet, ersetzt VW auch den Tiguan Allspace. Was der 4,8 Meter lange Tayron vom Allspace übernimmt, ist die Möglichkeit, das SUV auch in einer siebensitzigen Konfiguration zu bekommen.

Wenn man den Tyron als Familienauto nutzt, wird nicht nur die optionale dritte Sitzreihe interessant, sondern auch z.B. die elektrisch aktivierbare Kindersicherung für den Fond. Nutzt man den Tayron als Fünfsitzer, so stehen bis zu 885 Liter Laderaumvolumen zur Verfügung. Was den Anhängerbetrieb betrifft, so kann man bis zu 2,5 Tonnen Anhängelast ziehen.

"Mit diesem neuen Volkswagen SUV bauen wir unser Angebot in einem wachsenden Segment weiter aus: Wir schließen die Lücke zwischen unserem Bestseller, dem Tiguan, und unserem Oberklasse SUV Touareg", sagt der CEO der Marke Volkswagen, Thomas Schäfer.

Welche Antriebe wird es geben? VW wird den Tayron mit einem Mild-Hybridantrieb (eTSI), zwei Plug-in-Hybridantrieben (eHybrid), einem Turbobenzin- (TSI) und zwei Turbodieselmotoren (TDI) anbieten. Alle werden mit einem Doppelkupplungsgetriebe (DSG) kombiniert. Basismotor ist der Mildhybrid mit 150 PS, die beiden Plug-in-Hybride leisten 204 bzw. 272 PS. Die dazugehörige Batterie hat eine Speicherkapazität von 19,7 kWh und damit sollen elektrische Reichweiten von über 100 km machbar sein. Zudem kann der Tayron mit bis zu 50 kW an einem DC-Lader Strom tanken (AC-Ladesäule bis 11 kW).