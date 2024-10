Technisch basiert die Alpine auf der AmpR Medium Plattform des Renault Konzerns. Für den Antrieb des Sport Fastback sind drei von Alpine entwickelte Elektromotoren – einer vorne und zwei hinten – zuständig, die ihre Kraft über ein innovatives, nicht permanentes AWD-System auf alle vier Räder übertragen. Den Achsantrieb steuert das Drehmoment-Management-System Active Torque Vectoring - es regelt die Verteilung des Drehmoments zwischen Vorder- und Hinterachse sowie zwischen dem linken und dem rechten Hinterrad und optimiert so das Fahrverhalten in Längsrichtung sowie die Kurvendynamik.

Zu den sichtbaren aerodynamischen Elementen zählen eine Art „fliegende Brücke“ an der Front, die den Luftstrom über den oberen Teil des Fahrzeugs verbessert, und der mikroperforierte Kühlergrill. Breite seitliche Hutzen bilden einen Luftschleier, der den natürlichen Luftstrom beschleunigt.



Die Gestaltung des Hecks liefert eine Interpretation des Mottos „Light Follows Function“: Das Licht betont die aerodynamischen Elemente des Showcars. Die Haifischflosse, eine Anspielung auf die Alpine Rennwagen in Le Mans, soll dabei für Leichtigkeit und Stabilität stehen.



Das beleuchtete Lichtband lässt sich im Einklang mit dem Heckdiffusor um 80 mm ein- und ausfahren. Dadurch verwandelt sich die A390_β von einem „Short-Tail“- in ein „Long-Tail“-Design, um den Luftwiderstandsbeiwert zu verringern und die Reichweite zu erhöhen.