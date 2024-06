Alpine A290: So wird der Renault R5 richtig wild

In Form einer Studie gab Alpine ja schon einen Vorgeschmack auf das, was kommt. Nun zeigt man das fertige Auto, die Alpine A290 (ja, nach Art des Hauses heißt es die Alpine und nicht der).

Zu den Daten: Der Strom wird in einem 52-kWh-Akku gespeichert. Dazu kann man den E-Motor in zwei Leistungsstufen kombinieren - entweder mit 130 kW/177 PS oder 160 kW/218 PS . Um die Kraft des E-Antriebs verlustfrei auf die Straße zu übertragen, hat man bei Alpine die sogenannte Alpine Torque Technology entwickelt - ein Drehmomentmanagement, das es ermöglicht, die Abgabe des Drehmoments sowie die Wirkung der Bremsen feinfühlig zu dosieren.

Auf 100 km/h kann die A290 in 6,4 Sekunden sprinten. Vor allem aber soll der kleine Flitzer ein agiler und wendiger Begleiter sein. Der Wendekreis beträgt 10,20 Meter und die Techniker haben an Aufhängung, speziellen Bremsen und den Reifen gearbeitet. Besonderer Gag ist der Overtake-Button (also Überholknopf).