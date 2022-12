Serbien schwindet: Eine halbe Million weniger Einwohner als vor 11 Jahren

Der Süden sowie der Osten Serbiens leidet am meisten vom Einwohnerschwund. In diesen beiden Regionen beträgt dieser ganze 9,69 Prozent bzw. leben dort 196.906 Einwohnerinnen und Einwohner weniger als 2011. In diesen Landesteilen befinden sich auch drei von vier Gemeinden, die den größten Bevölkerungsrückgang aufweisen.

Ein solcher Einwohnerschwund wurde "nicht mal in den härtesten 1990er Jahren verzeichnet", sagte Danijel Dašić von der Nationalen Koalition für Dezentralisierung gegenüber der Tageszeitung Danas. Er glaube nicht, dass die hohe Sterblichkeit während der Coronavirus-Epidemie dazu beigetragen hat. Als wesentlichen Grund für den Einwohnerschwund im Süden und Osten des Landes nannte er aber die externe sowie die interne Migration Richtung Belgrad.

Der Regierung wirft Dašić eine "intensive Zentralisierung" vor. Sie würde all ihre Ressourcen und Macht in Belgrad konzentrieren. Zudem würde sich nun bemerkbar machen, dass Serbien seit 2012 die Strategie einer ausgewogenen Regionalentwicklung nicht mehr verfolge.