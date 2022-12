Serbische Premierministerin: "Stehen kurz vor einem Krieg mit dem Kosovo"

"Wir sind an den Rand eines bewaffneten Konflikts gebracht worden - von einer verantwortungslosen Person". Es sind schwere Vorwürfe, die Serbiens Premierministerin Ana Brnabić am Freitagmorgen vor Presseleuten erhoben hat. Die "verantwortungslose Person" ist ihr kosovarischer Amtskollege Albin Kurti, dem die Regierung in Belgrad vorwirft, für Instabilität auf dem Kosovo zu sorgen.

Dessen Innenministerium hat am Donnerstagabend zwischen 300 und 350 Polizisten albanischer Nationalität in den Norden Kosovos, genauer gesagt in die vier, hauptsächlich von Serben bewohnten Gemeinden, entsandt. Kurz vor der Ankunft der Polizeiverstärkung war auf dem Gebiet von Zvečan, eine dieser vier Gemeinden, ein Angriff auf eine Polizeistreife verübt worden.

Ein Polizist leicht verletzt

Die Angreifer sollen mit Gewehren ausgerüstet gewesen sein und in einem Wagen mit dem serbischen Kennzeichen von Mitrovica unterwegs gewesen sein. Ein Polizist kam mit leichten Verletzungen davon.

Das Kennzeichen-Problem war kürzlich unter Vermittlung der EU vorläufig gelöst worden. Prishtina verzichtete vorerst auf eine weitere Umsetzung seiner Regelung, die auf den Austausch aller serbischen Kfz-Kennzeichen durch kosovarische bis Ende April vorsah. Belgrad hatte sich im Gegenzug verpflichtet, an kosovarische Serben keine neuen Kennzeichen mehr auszustellen.