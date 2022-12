Massenprotest im Kosovo: Serben trugen eine 250 Meter lange Flagge

13 Tage sind mittlerweile vergangen, seitdem im Norden Kosovos die ersten Straßenblockaden errichtet worden sind. Auslöser war die umstrittene Festnahme eines ehemaligen serbischen Polizeibeamten seitens der kosovarisch-albanischen Polizei. Seitdem köchelt es in den, überwiegend von der serbischen Bevölkerung besiedelten Gebieten.

Am Donnerstag gab es in der Nähe von Zvečani einen Massenprotest, an dem Tausende Serben teilnahmen. Gefordert wurde von der Menge der Abzug der, von der Regierung in Prishtina, eingesetzten Polizei. "Wir sind heute hier versammelt wegen der Misshandlung des serbischen Volkes durch die Spezialeinheiten von Kurti", rief der Anführer der Partei Serbenliste, Goran Rakić, den Demonstranten im Dorf Rudare bezogen auf Ministerpräsident Albin Kurti zu.

Die Menschenmenge hielt eine 250 Meter lange serbische Fahne hoch. Italienische Soldaten der NATO-Sicherungstruppe Kfor beobachteten den Aufmarsch, bei dem es friedlich zugegangen sein soll.