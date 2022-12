Kosovo: Gefechtsfahrzeug im Kindergarten & geschlossene Schulen

Der Norden Kosovos kommt nicht zur Ruhe. Bereits seit vier Tagen werden die wichtigsten Straßen in dem vorwiegend von den Serben bewohnten Gebiet blockiert. Zudem kann man die beiden Grenzübergänge Jarinje und Brnjak nicht einmal zu Fuß passieren, melden die Agenturen.

Die Spannungen waren nach der Festnahme eines ehemaligen kosovarischen Polizisten serbischer Nationalität am Samstag entstanden. Dejan Pantić, so der Name des Ex-Polizisten, war nach Angaben Prishtinas unter Verdacht festgenommen worden, am 6. Dezember einen "terroristischen Angriff" auf kosovarische Wahlhelfer in Nord-Mitrovica organisiert zu haben. Diese sollten Kommunalwahlen vorbereiten, die inzwischen auf April verlegt wurden.

Pantićs Festnahme, die nach Angaben des Chefs der im Nordkosovo Serbischen Liste Goran Rakić "unbegründet" gewesen sei, veranlasste die Serben zu einem Protest. Im Norden des Landes wurden Verkehrsblockaden errichtet, die Grenzübergänge Jarinje und Brnjak sind seitdem für den Verkehr gesperrt. Laut Rakić wären die Verkehrsblockaden nur eine "Reaktion auf das Verhalten von Prishtina". Auch für Serbiens Präsident Aleksandar Vučić sind sie offensichtlich kein Problem. Er bestritt am Sonntagabend allerdings, dass die Anordnung dafür von Belgrad gekommen sei.