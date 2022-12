Vucic fordert Rückkehr von Sicherheitskräften in Nord-Kosovo

In dem hauptsächlich von Serben bewohnten Nord-Kosovo herrschte am Samstagnachmittag wiederum Spannung, nachdem ein ehemaliger kosovarischer Polizist serbischer Abstammung am Grenzübergang Jarinje festgenommen wurde.

Dejan Pantic, der am 5. November zusammen mit anderen serbischen Polizisten in den vier nordkosovarischen Gemeinden seinen Dienst bei der kosovarischen Polizei quittiert hatte, steht nach Angaben des kosovarischen Innenministeriums unter Verdacht, am 6. Dezember in Nord-Mitrovica einen Angriff auf kosovarische Wahlhelfer organisiert zu haben.

Diese waren gekommen, um die Kommunalwahlen vorzubereiten. Die Wahlen wurden von der kosovarischen Präsidentin Vjosa Osmani unterdessen auf April 2023 verschoben.