Kein Flüchtling auf dieser Welt verlässt sein Zuhause freiwillig

Jeden 31. Mai bekomme ich dieselbe Whatsapp: "Hey, Brudi, heute vor xy Jahren haben wir uns auf den Weg gemacht". Der Absender ist meine Schwester, die mich jährlich an den Tag erinnert, an dem unser neues Leben begann.

Am 31. Mai 1992 nahm mich meine damals 16-jährige Schwester an die Hand und stieg in den Bus, der Richtung Rijeka fuhr. In der anderen Hand hielt ich einen Rucksack mit einer spärlichen Jause darin - mehr gab es in den Supermärkten nicht zu kaufen. Die leeren Regale waren ein Vorbote des blutigen Krieges, der nur wenige Tage später in meiner bosnischen Heimat entfacht werden sollte.