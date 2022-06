Ali Mahlodji: "Alle glauben, dass der Staat zuständig ist"

Donia und Leena sind zwei der Lern- bzw. Sportbuddys. Elf gibt es davon im Haus Amadou, für ebenso viele Kinder. Möglich wurde diese Sonderbetreuung durch das 2010 von der Caritas Wien, der WU Wien und REWE Group/BILLA gegründete Projekt "Lernen macht Schule", von dem 250 Kids in 19 Einrichtungen profitieren. "Wir kommen einmal pro Woche hierher und unternehmen etwas mit den Kindern. Am coolsten ist es, wenn wir Eis essen oder in den Zoo gehen, oder uns bei Uno matchen. Bei Hausaufgaben haben wir weniger Spaß", gesteht Leena schmunzelnd. "Ich finde es so toll, dass man dem Kind nicht nur Nachhilfe geben, sondern mit ihm auch etwas anderes unternehmen kann", sagt Donia, die ebenso wie Leena an der WU studiert.

Wie wichtig diese Unterstützung ist, weiß Ali Mahlodji allzu gut. "Die Anfangszeit in Österreich war für mich und meine Familie nicht so einfach. Ich habe für mich selber herausfinden müssen, welche Dinge ich eigentlich in meinem Leben machen möchte. Jetzt versuche ich Kindern helfen, die ab und zu einfach nicht wissen, welche Zukunft sie haben wollen", erzählt der 41-Jährige. Das Erstaunliche: Die Kids - im Alter zwischen 10 und 16 - hören ihm zu. Nicht selbstverständlich, denn die Aufmerksamkeitsspanne in diesem Alter ist bekanntlich nicht so lang. Aber Ali Mahlodji ist eben ein begnadeter Redner, der längst internationale Bekanntheit erlangt und zahlreiche Menschen inspiriert hat. Mit dem KURIER sprach er über Krisen und Lösungsansätze.

KURIER: Corona, Ukraine, Inflation ... Hört man sich die Nachrichten heutzutage an ...

Ali Mahlodji: ... und denkt, die Welt geht unter.

Wo holt man in Zeiten wie diesen die Motivation her?

Es hört sich jetzt komisch an, aber die letzten 70 Jahre haben wir uns angelogen. Vor 70 Jahren gab es die Nachkriegszeit. Da hat die Generation der Urgroßeltern nichts gehabt. Damals war Österreich, Europa, kein schöner Ort. Da gab es keine vollen Supermarktregale, da haben die Menschen ums Überleben kämpfen müssen, um Europa neu aufzubauen. Das, was wir heute haben, dieser Wohlstand, den wir haben, haben sie damals aufgebaut. Und wenn du ganz oft mit älteren Menschen sprichst, die die Nachkriegszeit erlebt haben, dann wirst du ein bisschen dankbarer und demütiger.

Inwiefern?

Wäre Corona vor 50 Jahren gewesen, wäre das eine Katastrophe gewesen. Da hätten wir keine Handys, um uns anzurufen. Wir hätten zu Hause sitzen müssen. Wir hätten keine Supermarktregale gehabt, die voll sind. Heute ist das einzige Problem bei Corona, ob man genug Klopapier hat. Dabei hat die Menschheitsgeschichte schon immer bewiesen: Egal was Schlimmes passiert ist, wenn man sich darauf besinnt, was Zusammenhalt ist, hat man alles geschafft. Was auch zu Beginn der Pandemie, aber auch des Ukraine-Krieges passierte, ist, dass alle zusammengehalten haben. Solidarität auf allen Ebenen. Das heißt, immer wenn Gefahr kommt in unsere Welt, dann merken wir, was den Menschen ausmacht.