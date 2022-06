"Frauen sagen, ich solle mich schämen, Männer wollen mir Sachen vorschreiben"

Bekommt man bei so einer großen Reichweite viel Hass ab?

Vor allem Frauen sagen, an mir wäre angeblich alles operiert. Und ich solle mich schämen, weil doch ein Kopftuch trage. Und wegen meines Kleidungsstils bekomme ich hauptsächlich von Männern Kommentare. Vor allem muslimische Männer fühlen sich dazu berufen, mir vorzuschreiben, wie ich mich zu kleiden habe. Also das ist schon so ein Muster, was man beobachten kann. Ich lese so etwas, lache und dann war's das auch. Ich lösche nicht mal die Kommentare. Es juckt mich gar nicht.

Deine Eltern kommen ursprünglich aus Tunesien. Welche Bedeutung haben deine Wurzeln für dich?

Natürlich würde ich auch tunesisch erzogen, wenn man das so sagen möchte. Und es ist mir schon sehr wichtig, dass ich an meiner Kultur festhalte. Ich liebe Tunesien. Aber ich bin hier geboren und aufgewachsen, mein Leben lang schon in Wien, in Österreich gewesen. Das ist meine Heimat.