„Mit diesem Namen werden sie mal berühmt“ 

Sind Sie je auf irgendwelche Vorurteile gestoßen, dass Sie traditionell österreichische Küche kochen aber Metin Yurtseven heißen?

Nein, nie. Ich sage auch immer: Ich habe zwar meine Wurzeln in der Türkei, aber mein Herz schlägt für Österreich. Zu meinem Namen habe ich aber schon eine Anekdote. Als ich noch bei Meinl am Graben gearbeitet, hat mich mal eine Dame sprechen wollen. Sie meinte dann: Ihr Name ist doch Türkisch? Ich sagte Ja. Dann sagte sie: Das ist ein wunderschöner Name. Mit dem werden sie mal berühmt.

Was sollte man denn unbedingt essen, wenn man zum Alten Beisl kommt?

Das ist so schwer. Es ist bei uns alles mit Liebe gemacht. Bei manchen Gerichten kochen wir schon Hauben-Niveau, vor allem bei der Wochenkarte. Aber den Zwiebelrostbraten kann ich schon sehr empfehlen. Oder den Rinderrücken.

Was kochen Sie privat so?

Vor allem schnelle Küche (lacht). Also ich koche schon auch gerne zu Hause, aber das ist etwas komplett Anderes. Aber so prinzipiell esse ich sehr gerne Reis und Essen. Und teilweise auch türkische Gerichte wie Güvec (traditionelles Schmorrgericht).

Zum Schluss noch eine kleine Entweder-oder-Fragerunde:

Schnitzel oder Döner?

Schnitzel

Cay oder Kaffee?

Das ist schwierig. Aber Kaffee.

Kürbissuppe oder “ Mercimek çorbasi ” (Linsensuppe)?

Mercimek

Apfelstrudel oder Sütlac (türkischer Milchreis)?

Da nehme ich lieber den Milchreis.