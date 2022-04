Der angeblich beste Döner der Welt ist in Wien-Favoriten daheim

Von wegen, die Hipster haben in Favoriten nichts zu suchen. In der Schlange, die sich unweit des Kepplerplatzes tagtäglich bildet, sieht man einige junge, hippe Gesichter. Geduldig recken sie ihre Hälse dem leckeren Duft entgegen, der aus dem unscheinbaren Döner-Laden strömt. Hier, in der Favoritenstraße 94, liegt aber nicht nur der Duft der riesigen Fleischspieße in der Luft. Es ist der süße Geruch eines Hypes.