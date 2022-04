Als es ein Kebab fast ins All schaffte

Manche Träume werden bewundert, manche belächelt, und manche schaffen es zum Social Media Phänomen zu werden. So etwa der von Türken Yaşar Aydin, auch bekannt als "Kaburgacı Yaşar". Der Gastronom träumte wohl schon länger davon, einen Kebab ins All zu schicken - genauer gesagt seinen patentierten „boru Kebab (dt. Rohrkebab). Er sei einfach „eine Person, die es liebt, etwas zum ersten Mal getan zu haben.“

3-stündiger Flug

Am 12. April, dem Internationalen Tag der bemannten Raumfahrt, sollte es soweit sein. Mit einem Team von ca. 30 Personen wurde eine hitzebeständige Styroporbox konstruiert, auf der eine Kamera, ein Ortungsgerät, sowie ein Kebab-Tablett samt Garnitur, platziert wurden. Anschließend wurde das Ganze an einem mit Helium gefüllten Ballon befestigt und in Sarıçam, einem Bezirk der türkischen Stadt Adana, losgeflogen.

Der ganze Versuch wurde auf Video festgehalten: