"Jeder hat einen Döner verdient": 3,90 Euro an Strache nach Spendenaufruf

Es ist nicht bekannt, wie viele "Freunde und Unterstützer" dem Spendenaufruf gefolgt haben. Ein Spender hat seine Wohltat jedenfalls auf Instagram publik gemacht. "HC Strache hat heute per Facebook mitgeteilt, dass er finanziell am Limit ist ... Wir haben unseren Beitrag dazu geleistet", ist in einer Instagram-Story des Döner-Ladens "Yedigün" zu lesen.

Untermalt ist der Schriftzug mit einem frisch gemachten Ayran. Auf der letzten Seite ist eine Überweisungsbestätigung an HC Strache mit dem Betrag in Höhe von 3,90 Euro. "1x Yedigün Döner + Ayran Spende" lautet der Verwendungszweck für die Überweisung, die "schnellstmöglich" erledigt werden soll. Den Screenshot hat man liebevoll mit einem Handshake- und Döner-Emoji geschmückt. So wie es sich für einen freundlichen Spender gehört.