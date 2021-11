Strache will Buch zur Ibiza-Affäre veröffentlichen

Nun will Strache offenbar selbst ein Buch herausbringen, in dem er als Ich-Erzähler seine Sicht der Dinge festhält. Das Werk mit dem Titel "Das Ibiza Attentat - Was wirklich geschah und warum ich weiter für euch kämpfe", soll noch im November erscheinen. Bei der anstehenden Buchpräsentation will Strache zudem das T-Shirt, dass er während der folgenschweren Stunden auf Ibiza getragen hatte, versteigern und das Erlös "an eine soziale Einrichtung" spenden.

Schon bei seinem Rücktritt im Mai 2019 hatte Strache versucht, die von ihm im Ibiza-Video geäußerten Vorschläge zur illegalen Parteienfinanzierung sowie zum Kauf der größten Tageszeitung des Landes als "b'soffene G'schicht" zu verkaufen. Im Zuge der strafrechtlichen Aufklärung rund um die "Drahtzieher" des Videos trat Strache regelmäßig öffentlich auf, um sich als Opfer eines "politischen Attentats" zu verkaufen.

Doch das Video hatte weitreichende Folgen: Strache musste als Vizekanzler und FPÖ-Chef zurücktreten, in weiterer Folge wurde auch Bundeskanzler Sebastian Kurz im Nationalrat das Misstrauen ausgesprochen und es kam zu Neuwahlen. Die FPÖ stürzte ab, Strache wurde Monate später gänzlich aus der Partei ausgeschlossen und gründete inzwischen die "Allianz für Österreich", inzwischen "Team HC Strache" genannt. Bei der Wien-Wahl 2020 scheiterte seine neu gegründete letztlich an der Fünf-Prozent-Hürde, die zum Einzug in den Wiener Landtag erreicht werden muss.