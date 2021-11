Straches Memoiren: Eine Abrechnung mit der FPÖ und Johann Gudenus

Vieles, was in seinem Leben folgen sollte - die Suche nach Vaterfiguren und auch die bisweilen fehlende Menschenkenntnis - erklärt sich auch aus dem persönlichen Werdegang. So erzählt der spätere FPÖ-Chef, dass er in der Burschenschaft Vandalia nicht nur sieben Mensuren gefochten, sondern "eine Art Ersatzfamilie" gefunden habe. Und: Er wolle nicht verhehlen, "dass sich auch in meinem engeren Umfeld immer wieder Personen mit fragwürdigem Charakter aufhielten".

Das eigentliche Kernstück, die Ibiza-Affäre, ist weitgehend auserzählt. Für Strache handelt es sich nach wie vor um eine politische Falle, die er einfach nicht durchschaut hat. Retrospektiv habe er, Strache, vor allem einen fatalen Fehler gemacht, nämlich: sich "überrumpeln lassen". Er hätte einfach nicht zurücktreten dürfen bzw. müssen, glaubt Strache. Sein Fehler war also mangelnde Standhaftigkeit in der damaligen Regierungskrise - und nicht das, was er im Ibiza-Video gesagt hat.

„Schon bei der Ankunft dachte ich: In so einer bescheidenen Absteige wohnt doch keine Oligarchin!“, schreibt Strache über jenen Abend, an dem er und sein damaliger Parteifreund Johann Gudenus über mehrere Stunden in einer Finca gefilmt worden sind. "Ich spürte, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Die ganze Szenerie wirkte seltsam und inszeniert." Es seien aber "möglicherweise enthemmende Drogen" gewesen, die ihn davon abgebracht haben, sofort aufzustehen und zu gehen.

Der Rest ist jüngere Zeitgeschichte.