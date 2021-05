Die großzügige Hand, die mir gereicht wurde

Ich landete damals im Herzen des Ruhrgebiets, wo der Niedergang des Bergbaus an jeder Ecke spürbar war. In Gelsenkirchen lebte es sich in bescheidenen Verhältnissen. Erst als ich nach Wien kam, sollte ich realisieren, wie bescheiden sie wirklich waren. Meiner (auf ein Mitglied weniger reduzierte) Familie fehlte es an nichts. Der Staat zahlte die Miete für unsere Zwei-Zimmer-Wohnung, ebenso die Krankenversicherung. Monatlich bekamen wir eine Summe, von der sich der Lebensunterhalt finanzieren ließ und von dem sogar die Familie in Bosnien unterstützt werden konnte. Meine Mutter durfte sogar geringfügig arbeiten. Und das obwohl wir offiziell geduldet wurden, denn der Aufenthaltstitel, der alle sechs Monate verlängert wurde, trug den "sympathischen" Namen "Duldung".

Von meiner deutschen Familie, bei der ich anfangs gewohnt hatte, wurde uns weiterhin in jeder Hinsicht geholfen. Wir zahlten es mit "vorbildlicher Integration" (mein Gott, wie ich diesen Begriff hasse!) heim, lernten und aßen Deutsch, besuchten gute Schulen und hatten Freundeskreise, in denen viele Deutsche zu finden waren. Wir waren dankbar. Dankbar für die Gastfreundschaft, für die Wärme die wir spürten, für die Hand die uns gereicht wurde. Für die Menschlichkeit.

Erst im Nachhinein lernte ich zu schätzen, wie großzügig diese Hand war. Als ich die heurigen Bilder aus Traiskirchen und später von Grenzübergängen sah. Diesen Menschen wünsche ich die Möglichkeiten, die ich 1992 hatte. Zuversichtlich bin ich nicht, dass dieser Wunsch in Erfüllung gehen könnte. Der Zug der großen Menschlichkeit dürfte bereits abgefahren sein.