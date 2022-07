Keine Frequenz mehr für kritische TV-Sender in Serbien

Die EU sei jetzt schon der größte Geldgeber der Westbalkanstaaten. Laut Kreni-Promeni hat die EU allein in Serbien in den vergangenen Jahrzehnten mehr als 3,7 Milliarden Euro in die Demokratisierung der serbischen Institutionen investiert. Man müsse weiterhin in die Chancen vor Ort "und die Chancen der jungen Menschen" investieren, so Mandl; man sei sich dem Problem der Abwanderung aus der Region durchaus bewusst.

Im schlimmsten Fall für den Kosovo

Vorrangig stehe aber die Nicht-Anerkennung des Kosovo Serbiens EU-Beitritt im Weg. Die EU müsse mehr auf die Anerkennung des Kosovo drängen, auch im Interesse Serbiens. Könne dieser Streit am Verhandlungstisch nicht gelöst werden, ist für Mandl klar, wen die EU eher unterstützen soll: nämlich den Kosovo: "Alles andere hieße, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Wir können nicht Werte verteidigen, indem wir gleichzeitig diese Werte verraten."

Mandls abschließender Appell: "Wenn einmal die Zwanzigerjahre dieses Jahrhunderts vorbei sind, und die sechs Westbalkanstaaten noch immer nicht in der EU sind, dann hat die EU kläglich versagt."