Serbischer Innenminister: "Serbien ist kein Parkplatz für Abschaum aus Asien"

"Die Bilder der serbischen Polizeieinsätze vom 14. Juli im Grenzgebiet zu Ungarn wecken Erinnerungen an schreckliche Zeiten und Geschehnisse", heißt es in einer Stellungnahme der Wiener NGO "SOS Balkanroute" zu verstörenden Fotos, die das serbische Innenministerium aussandte. "Hunderte Männer mussten - wie auf den Fotos zu sehen ist - auf Befehl die Arme über den Kopf halten, gebeugt gehen und schlussendlich vor dem serbischen Innenminister Aleksandar Vulin, der den Einsatz in einer schwarzen Uniform begleitete, auch noch knien", werden die verstörenden Szenen an der Grenze zwischen Serbien und Ungarn beschrieben.

Bei einer breit angelegten Polizeiaktion waren am Freitagvormittag in der serbischen Stadt Subotica 40 Migranten festgenommen. Zahlreiche Waffen sollen beschlagnahmt worden sein. Eine Angabe der serbischen Behörden, die "SOS Balkanroute" anzweifelt: "Und auch die dürftige Presseaussendung des serbischen Innenministeriums zeigt angesichts der Fotos einen klaren Widerspruch auf: Die Rede ist von sieben beschlagnahmten Waffen und von einem 'Schlag gegen die Schlepper-Kriminalität'. Doch die beschlagnahmten Waffen wurden nirgendwo gezeigt noch abgebildet, im Gegensatz zu den Demütigungs-Aktionen durch die Polizei. Und die Zahl der Menschen auf den Fotos ist deutlich höher als die Anzahl der beschlagnahmten Waffen. So viel zu Logik und Zahlen ..."