Medien dokumentieren Zurückweisungen von Migranten an EU-Außengrenze

Schwarzbuch überreicht

"Abgesehen davon, dass Pushbacks illegal sind, bleibt nachzufragen ob die EU noch überhaupt Friedensnobelpreisträger sein kann, wenn ihr Grenzschutz mitten in der Nacht und in tiefster Dunkelheit, bei Sturm und Gewitter, schwer gezeichneten Menschen ihr letztes Hab und Gut wegnimmt und diese in den bosnischen Dschungel aussetzt", kritisierte der Obmann von SOS Balkanroute.

Vor einer Woche wurde erstmals das "Black Book of Pushbacks" in Österreich präsentiert. In dem Schwarzbuch sind auf 1.500 Seiten 900 Zeugenaussagen enthalten, die 13.000 Menschenrechtsverletzungen dokumentieren. "Es war die letzte solche Übergabe an die heimische Politik, weil wir bis dato ein ganzes Meer an Beweisen abgegeben haben und keinen Bedarf mehr sehen, die Politik mit Dokumentationen zu füttern, wenn nichts Konkretes dagegen passiert", kritisierte Rosandić.