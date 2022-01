Fenomen Novak Đoković: Badman i Džoker

Đoković je neko kome se, ne samo zarad njegovih ni u jednom momentu spornih dostignuća na teniskom terenu - opraštaju svi njegovi hirovi i greške. Nole je "jedan od nas". Onaj simpatični dečko iz komšiluka, koji trči naokolo sa teniskim reketom u ruci. Ljubazni dečko koji je obdaren (ili proklet?) neutaživom voljom za pobjedom i i koji ima čudnog oca.



Đokovićeva popularnost u domovini rasla je proporcionalno gubitku njegovih simpatija u ostatku svijeta, tačnije rečeno Zapadu. Što su ga više arogantnim doživljavali u zapadnom svijetu - da, on je zaista uspio ponovo podijeliti svijet na blokove - to su ga simpatičnijim smatrali oni od Ljubljane do Atine. Što je publika više držala palčeve za njegove protivnike u arenama Melbournea, Wimbledona ili New Yorka, to su ga više voljeli ljudi u Beogradu, Sarajevu, pa čak i Zagrebu. Što je više psovao i svađao se sa publikom, koju su na našim prostorima smatrali kao što su ovi Noleta - nadmenom, to je bila jača veza između njega i njegovih (bivših) sunarodnika.