Nach WM-Party: Wirbel am Balkan um zwei kroatische Stars

Kroatien hat bei der am Sonntag zu Ende gegangenen Fußball-WM erneut eindrucksvoll seine große Klasse unter Beweis gestellt. Vier Jahre nach dem zweiten Platz in Russland scheiterte die Truppe von Zlatko Dalić in Katar erst im Halbfinale am späteren Weltmeister Argentinien. Versüßt wurde die starke Turnierleistung mit dem 2:1-Erfolg gegen Marokko im kleinen Finale und dem "Bronze"-Gewinn.

Für die WM-Dritten gab es nach der Heimkehr einen gebührenden Empfang. Etwa 80.000 Menschen versammelten sich am Sonntagabend im Zagreber Zentrum und feierten ihre "Feurigen", wie sie liebevoll genannt werden. Nach zwei Stunden auf dem Hauptplatz verließen Luka Modrić & Co. die Bühne, die Feierlichkeiten gingen aber weiter.