Serbien: Entweder Sanktionen für Russland oder kein EU-Geld

"Starke politische Botschaft der Europäischen Union"

"EU-Abgeordnete fordern, dass demokratische Reformen und Rechtsstaatlichkeit im Vordergrund des Erweiterungsprozesses stehen, zusammen mit der Verbesserung von Überwachung, Berichterstattung, Bewertungen und Konditionierung. In den Empfehlungen der neuen EU-Erweiterungsstrategie, die von den Abgeordneten angenommen wurde, wird gefordert, die EU-Förderung aus ihren Mitteln in den Beitrittsländern sichtbarer zu machen. Außerdem fordern sie von der EU, dass sie Dritte daran hindert, sich in die politischen, Wahl- und anderen demokratischen Prozesse der Kandidatenländer einzumischen", heißt es in der Aussendung des EU-Parlaments.

Der kroatische EU-Abgeordnete Tonino Picula, einer der Initiatoren der Resolution, sieht darin eine starke politische Botschaft der Europäischen Union, die damit ihre Vision unterstreiche. Picula betonte aber auch, dass das Europäische Parlament immer der wichtigste Befürworter der Erweiterung gewesen sei.

"Indem wir klare Empfehlungen zur Umsetzung der künftigen Erweiterungspolitik verabschieden, können wir erneut den Ton und die Standards angeben, die es der EU ermöglichen, zu wachsen und zu gedeihen. Wir wollen sicherstellen, dass die EU eine sich entwickelnde Gemeinschaft europäischer Staaten bleibt, offen für den Beitritt ähnlicher Demokratien, die gemeinsame Werte und Interessen teilen", wird Picula in der Aussendung zitiert.