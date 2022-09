Serbische Vizepremierministerin: "Wir sehnen uns nach Stabilität"

Wie wollen Sie diesen Bedarf decken?

Wir haben einen Untergrundgasspeicher in Ungarn geleased, wo wir eine halbe Milliarde Kubikmeter gelagert haben. Zudem haben wir hier in Serbien ein unterirdisches Lager, das wir uns mit Gazprom teilen. Darin befinden sich aktuell 280 Millionen Kubikmeter Gas. Rechnet man alles zusammen, kommt man zu dem Schluss, dass unsere Vorräte nicht bis zum Ende der Heizsaison Ende März ausreichen. Wir gehen davon aus, dass wir bis dahin Gas importieren werden müssen. Das wird uns mindestens eine Milliarde Euro kosten, wobei die Summe natürlich viel höher ausfallen kann. Das wird nicht einfach mit unserem Budget. Wir haben ja in diesem Jahr bereits fast 1,5 Milliarden Euro für den Import von Strom und Gas ausgegeben.

Wie soll es nach dem Winter weitergehen?

Die angesprochene Verbindungsleitung zu Bulgarien, deren Kapazität 1,8 Milliarden Kubikmeter beträgt, soll mit dem Gas aus Aserbaidschan gefüllt werden. Wir befinden uns in Gesprächen mit den Aseris. Ab September 2023 sollte Serbien 40 Prozent seines Gasbedarfs mit nicht-russischem bzw. aserbaidschanischem Gas decken. Das ist aktuell unser wichtigstes Projekt im Gassektor.

60 Prozent russisches Gas bleiben dennoch …

Das ist noch nicht alles. Für uns ist es wichtig, regionale Verbindungen zu unseren Nachbarländern zu bauen. Wir arbeiten mit Nordmazedonien an der Verbindungsleitung mit einer Kapazität von mehr als einer Milliarde Kubikmeter Gas. Wir erwarten hierfür auch Geld von der Europäischen Union, führen entsprechende Gespräche. Wir arbeiten auch an einer Verbindungsleitung nach Rumänien und streben auch Gespräche mit Kroatien an. Sie wollen die Kapazität ihres LNG-Terminals auf der Insel Krk erhöhen werden. Das ist sehr wichtig für uns. Zudem werden wir auch in Albanien ein Teil ihres neuen LNG-Terminal-Projekts sein. Ein entsprechendes Memorandum haben wir vor wenigen Tagen unterzeichnet. Wir haben also einen Plan und wissen, was wir tun müssen.

Die Energiekrise hilft also, gebrochene Beziehungen innerhalb der Region aufzubauen?

Das ist wahr. Ich weiß nicht, warum wir früher nicht an Verbindungsleitungen in der Region gearbeitet haben. Das ist für uns von enormer Bedeutung. Wir sind ein kleines Land, aber wir haben eine großartige geostrategische Lage. Also, ja, die Krise hat uns hier in der Region zusammenrücken lassen. Trotz aller Probleme, die uns bedrücken, versuchen wir hier, eine Energiewende einzuleiten. Die hiesigen Firmen sind aber dagegen, wollen aufgrund von niedrigeren Kosten bei der Kohle bleiben. Das ist ein großes Problem für die geplante Energiewende.