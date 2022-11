Aufregung am Balkan nach Kabinen-Foto der serbischen Kicker

Ein Detail sorgt allerdings für ein verzerrtes Bild bzw. Aufregung. Hinter der Aufschrift sind die Umrisse eines Landes zu sehen, das es in dieser Form nicht gibt. Es sind die alten Umrisse Serbiens samt dem Kosovo. Zur Erinnerung: Nach dem Zerfall Jugoslawiens war der Kosovo eine Teilrepublik Serbiens. 2008 erklärte er sich einseitig für unabhängig. Serbien erkennt ihn nach wie vor nicht als eigenen Staat an - wie etwa auch China, Russland und fünf EU-Länder.

Das vielfach in den sozialen Netzwerken geteilte Foto empört deshalb die Kosovo-Albaner. "Ein völlig fremdenfeindlicher, faschistischer und chauvinistischer Banner, der heute vor ihrem #WorldCup-Spiel in der Umkleidekabine der Nationalmannschaft hängt. Dieser Banner ist ein politisches Zeichen einer seit langem präsenten serbischen Rhetorik, die während des Krieges 1998/99 zu ethnischen Säuberungen in Kosovo führte", schrieb Andi Haxhiu, ein an der Universität im schottischen Edinburgh tätiger Lektor, auf Twitter.