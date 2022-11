Fußball-WM in Katar live: So steht es bei Brasilien gegen Serbien

Der Druck ist hoch, die Stolpergefahr genauso: Brasilien um Superstar Neymar startet als Topfavorit in die WM in Katar und will anders als Erzrivale Argentinien zum Auftakt nicht umfallen. Wenngleich die Gefahr am Donnerstag (20 Uhr/live ORF 1) im Lusail Stadium gegen das zuletzt gut aufgelegte Serbien durchaus gegeben ist, der Außenseiter vom Balkan nichts zu verlieren hat.