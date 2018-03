Weltfrauentag: "Wir machen zu viel unbezahlte Arbeit"

900 Jahre – so lange dauert es noch, bis Frauen und Männer weltweit gleichberechtigt sind, falls die Fortschritte im gleichen Tempo erfolgen wie bisher. Katharina Mader von der Wirtschaftsuni Wien, die sich selbst als feministische Ökonomin bezeichnet, hofft, "dass es nicht ganz so lange dauert, bis wir so weit sind".

Ein Grund, warum der Kampf um gleiche Rechte und um Machtverteilung so lange dauert, liegt wohl auch darin, dass für viele Frauen die Emanzipation gar kein vorrangiges Thema ist. Einige, die der KURIER zum Weltfrauentag befragen wollte, lehnten ab, weil sie sich zu wenig damit beschäftigt haben. Mader verwundert das wenig: "Ich sehe zwei Gründe für das fehlende Engagement: Zum einen sind Frauen noch viel heterogener als Männer – da ist es gar nicht so einfach, sich auf ein gemeinsames Ziel zu einigen. Es gibt z.B. die hoch bezahlten Frauen, die Karriere machen, indem sie Arbeiten wie Putzen oder Kinderbetreuung auslagern – oft an Migrantinnen, die schlecht bezahlt und nicht angestellt sind."

"Die Tatsache, dass sie zudem lange Zeit nicht im Fokus der Gewerkschaften lagen, hat ihre Lage nicht gerade verbessert."

Zum anderen müssen viele Frauen auf so vielen verschiedenen Baustellen gleichzeitig präsent sein, dass sie nicht die Energie haben, um für ihre Rechte zu kämpfen: "Sie haben eine prekäre Beschäftigung, müssen Kinder und manchmal Eltern pflegen und zuschauen, dass sie finanziell über die Runden kommen", beschreibt die Ökonomin die Situation vieler Frauen. "Die Tatsache, dass sie zudem lange Zeit nicht im Fokus der Gewerkschaften lagen, hat ihre Lage nicht gerade verbessert." Und ein solides Frauennetzwerk, in dem man sich engagieren könne, fehle.

So kommt es, dass der "Gender Pay Gap", also der Lohnunterschied von Männern und Frauen, noch immer hoch ist. Laut Statistik Austria liegt der Unterschied zwischen den mittleren Bruttojahreseinkommen bei 38 Prozent, was auch im EU-Vergleich ein sehr schlechter Wert ist. Selbst, wenn man Teilzeitarbeit herausrechnet und mitbedenkt, dass Frauen in oft schlecht bezahlten Branchen arbeiten, macht der Unterschied noch zwischen 3,5 Prozent und 11,2 Prozent aus, wie der wirtschaftsliberale Thinktank Agenda Austria vorrechnet. Ihre These: Weniger das Geschlecht, sondern die Mutterschaft führen dazu, dass Frauen weniger verdienen und am Ende auch eine wesentlich geringere Pension haben.

"Das verändert auch die Machtbalance innerhalb der Familie."

"Das Problem ist doch, dass Frauen viel mehr unbezahlte Arbeit machen", stellt Mader fest. "Das verändert auch die Machtbalance innerhalb der Familie." Wo Frauen wenig oder nichts verdienen, entscheiden sie nur über Dinge, die sie dem traditionellen Familienbild gemäß schon immer entschieden haben – den täglichen Einkauf oder die Kindererziehung. Der Mann ist Herr über Vermögen und Kredite.

Wobei Mader verstehen kann, wenn sich Frauen nicht zwischen Job und Familie aufreiben oder sich ganz für den Beruf aufopfern wollen, wie es das männliche Ideal vorgibt: "Es ist feministisches Ziel, dass jede Frau ihr Leben so gestalten kann, wie sie es will." Der KURIER hat deshalb sieben Frauen in unterschiedlichen Lebensphasen gefragt, wie sie den heutigen Frauentag sehen.

