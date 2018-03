Beim Ministerrat am Mittwoch war der bevorstehende Frauentag kein großes Thema: Die Regierung beschäftigte sich nur am Rande damit – und verwies da auch nur auf Dinge, die eigentlich schon bekannt sind. ÖVP-Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß etwa versprach, sich weiter für die Eindämmung des Gender-Pay-Gaps einzusetzen und kündigte erneut einen Ausbau der Kinderbetreuungsplätze an. Konkrete Schritte dazu gab es vorerst aber nicht.

FPÖ-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein verwies in Sachen Frauenpolitik auf das Screening-Programm für die Osteoporose-Vorsorge; zudem wünschte sie sich, das Pensionssplitting bekannter zu machen – erwerbstätige Elternteile können so eine Pensionskontogutschrift an den erziehenden Elternteil übertragen.

So soll der finanzielle Verlust durch die Kindererziehung – der ja vor allem Frauen trifft – zumindest ein wenig reduziert werden.

Von der Opposition kam Kritik an der Regierung: Kinderbetreuung, Teilzeitarbeit und Altersarmut seien nach wie vor reine Frauensache, so NEOS-Abgeordnete Claudia Gamon. Die Liste Pilz pochte zudem Umsetzung einer Unterhaltsgarantie für Kinder von Alleinerziehern – ein Versprechen, das ÖVP und FPÖ im Wahlkampf gaben.