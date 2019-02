Weißes Haus: Trumps Teint liegt "in seinen Genen"

Solarium?

Theorien über Trumps Teint gibt es tatsächlich so einige: So berichtete etwa die ehemalige Kommunikationsdirektorin des Büros des Weißen Hauses, Omarosa Manigault, in ihrem Buch "Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House" von unzähligen Stunden, die der Politiker im Solarium verbringen soll. Eine mitteilsame Visagistin bestätigte die Theorie im Jahr 2016 dem Magazin Fashionista.

Andere Mitarbeiter des Präsidenten bestreiten diese jedoch. Im Weißen Haus gebe es weder eine Sonnenbank noch eine Bräunungsdusche, heißt es.

Selbstbräuner?

Auch Bräunungslotionen oder Tanning-Sprays könnten für Trumps Bräune verantwortlich sein – und auch den omnipräsenten Orangestich erklären, der gewissermaßen zum vielzitierten Markenzeichen des Staatsoberhauptes geworden ist. Das erklärte die Dermatologin Tina Alster, die bereits andere Mitarbeiter des Weißen Hauses behandelt hat, im Interview mit der New York Times.

Die weißen Ränder unter Trumps Augen seien ein weiterer Hinweis, dass regelmäßig Selbstbräuner zum Einsatz komme.