Donald Trump, der entzauberte Präsident

Blamage, Kapitulation, Fiasko, krachende Niederlage, traumatischer Rückschlag, eingeknickt, eingemauert – die Wortwahl, die in US-Medien Platz greift, um den Aggregatzustand der Präsidentschaft Donald Trumps nach seinem Kleinbeigeben im Streit um den Staatshaushalt zu charakterisieren, ist heftig wie selten. Noch nie hat Trump in den ersten Jahren seiner Amtszeit so hoch gepokert. Noch nie hat er so hoch verloren. Noch nie stand die Glaubwürdigkeit des New Yorker Geschäftsmanns, der Amerika Siege bis zum Abwinken – und eine Mauer an der Grenze zu Mexiko – versprochen hat, so in Zweifel.

Nach dem gescheiterten Versuch, den Demokraten sechs Milliarden Dollar für sein Symbol-Projekt abzupressen, steht der Rechtspopulist mit leeren Händen da. Blendwerk-Rhetorik beiseite: Trump hat ohne jeden Geländegewinn einen Total-Rückzieher gemacht. Das vereinbarte Verfahren, das bis Mitte Februar im Kongress eine konsensuale Lösung von Demokraten und Republikanern für eine moderate Ertüchtigung der Grenze bringen soll, wäre so Mitte Dezember zu haben gewesen – bevor Trump den längsten „shutdown“ in der US-Geschichte vom Zaun brach, Teile der Bundesverwaltung lahmlegte und 800.000 Angestellte und deren Familien in Existenznot brachte.