Donald Trump gab Chris Christie Mode-Tipps, um dünner zu wirken

Über Donald Trumps Mode- und Beauty-Missgeschicke wurde in der Vergangenheit viel gerätselt. Warum rät ihm niemand von diesem Karotten-Selbstbräuner ab? Weshalb sind alle seine Anzüge grundsätzlich zu groß geschnitten? Und: Was hat es mit den viel zu langen Krawatten auf sich?

Trumps "Schlankmacher"

In letztere Causa bringt nun Cris Christie, ehemaliger Gouverneur von New Jersey, nun ein wenig Licht ins Dunkel. In seinem Buch "Let Me Finish" schreibt der 56-Jährige, dass ihm Donald Trump während der Präsidentschaftskampagne 2016 dazu geraten hatte, längere Krawatten zu tragen. Der US-Präsident habe den Trick als "Schlankmacher" bezeichnet.