Melania Trump: Liste der Mode-Fettnäpfchen wird immer länger

Was eine First Lady am Leib trägt, kann immer auch als politisches Statement interpretiert werden. Dem waren sich Michelle Obama und andere Präsidentengattinen immer bewusst. Von ihnen hätte sich Melania Trump vor ihrem aktuellen Auftritt modisch beraten lassen sollen.

Am Donnerstag flog die 48-Jährige Richtung Texas, um ein Heim für Migrantenkinder an der Grenze zu Mexiko zu besuchen, die von ihren Eltern getrennt worden waren. Kurz zuvor hatte Präsident Trump angekündigt, diese Praxis zu beenden - auch wegen der öffentlichen Kritik seiner Frau.

Soweit, so gut – wäre da nicht diese olivgrüne Jacke gewesen, auf dessen Rücken der Schriftzug „Es ist mir wirklich egal. Und dir?“ prangte. Sogleich folgte der Aufschrei in den sozialen Medien. Ist sie jetzt völlig irregeworden? Meint sie damit das Leid an der Grenze? Oder will sie uns etwas anderes sagen?