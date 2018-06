Familientrennung: Melania drängte Donald Trump zu Aufhebung

"Wir werden Familien zusammenhalten. Und gleichzeitig sicherstellen, dass wir eine starke - sehr starke - Grenze haben", sagte Donald Trump, als er am Mittwoch das Dekret unterzeichnete, dass die Trennung von illegal eingewanderten Eltern von ihren Kindern beenden soll. Zumindest vorübergehend.

In den vergangenen Tagen war ein Aufschrei durch die USA gegangen. Medien zeigten Bildern von Maschendrahtkäfigen, in denen Kinder ohne ihre Eltern festgehalten werden. Sie müssen auf Matten schlafen und weinen bitterlich, wie Tonbandaufnahmen zeigen sollen. Während die Eltern inhaftiert auf ihre Asylbescheide warten, werden die Kinder - auch Kleinkinder und Babys - in Aufnahmezentren in 17 Bundesstaaten verteilt. Das Heimatschutzministerium hatte am Montag mitgeteilt, dass mindestens 2342 Kinder in den vergangenen Wochen von ihren Eltern getrennt worden waren.

Melania und Ivanka ließen nicht locker