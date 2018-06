"Politiker, nicht Kinder in den Käfig": Arnie attackiert Trump

Der Ex-Gouverneur von Kalifornien ist nicht der Einzige, der sich gegen Trumps "Null-Toleranz-Politik" ausspricht. Die britische Premierministerin Theresa May hat sich entsetzt über die Familientrennungen des US-Präsidenten gezeigt. Die Bilder von Kindern, die in käfigartigen Verschlägen festgehalten würden, seien "zutiefst schockierend", sagte May am Mittwoch im britischen Parlament. "Das ist falsch."