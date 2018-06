Von Eltern getrennte Kinder: US-Moderatorin bricht in Tränen aus

In den USA wurden in den vergangenen Wochen Tausende Kinder an der Grenze zu Mexiko von ihren Eltern getrennt. Allein zwischen Mitte April und Ende Mai wurden nach Angaben des US-amerikanischen Heimatschutzministeriums 2000 Minderjährige ihren Erziehungsberechtigten abgenommen (mehr dazu hier). Auf nationaler wie internationaler Ebene stößt Donald Trumps Vorgehen auf massive Kritik. In sozialen Medien zeigen sich viele Menschen ob des Grenzkrieges gegen Kinder bestürzt.

Betroffenheit bei Moderatorin

Die Tatsache, dass Kinder illegaler Einwanderer allein in Auffanglagern unterbracht leben müssen, löste am Dienstag auch bei Nachrichtensprecherin Rachel Maddow vor laufender Kamera eine emotionale Reaktion aus. Maddow, die auf dem Sender MSNBC allabendlich über das Weltgeschehen berichtet, geriet ins Stocken, als sie die Zuseher über aktuelle Vorkommnisse unterrichtete.