Familientrennung: Staat New York verklagt US-Regierung

Die Debatte in den USA um die Trennung von Migranten-Familien an der Grenze wird zusehends rauer. An Protesten beteiligten sich auch demokratische Abgeordnete in Washington. Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen wurde just in einem mexikanischen Restaurant von Demonstranten zur Rede gestellt.

Der US-Staat New York will die Regierung in Washington nun wegen der umstrittenen Praxis verklagen. Das kündigte der demokratische Gouverneur Andrew Cuomo am Dienstag an. Das Vorgehen der Regierung von Präsident Donald Trump sei "ein moralisches Versagen und eine menschliche Tragödie", erklärte er.

Dass die Kinder an der Grenze von ihren Eltern getrennt würden, verstoße unter anderem gegen die Verfassung und Urteile des Obersten Gerichts. Eine Stellungnahme der Regierung in Washington zu der Klage lag zunächst nicht vor. Trump und seine Republikaner stehen wegen der Praxis im In- und Ausland zunehmend unter Druck. Der Präsident macht die oppositionellen Demokraten verantwortlich.

"Herr, Präsident, haben Sie keine Kinder?"

Erboste demokratische Abgeordnete haben am Dienstag im US-Kapitol protestiert. "Hören Sie auf, Kinder zu trennen", forderte der Demokrat Juan Vargas, als Trump aus einem Sitzungsraum kam, in dem er mit den Republikanern über die Einwanderungspolitik beraten hatte.