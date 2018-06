Kindertrennungen in den USA: "Ein moralisches Versagen"

Mehrheit lehnt Trennung ab

Eine zwischen dem 16. und 19. Juni erstellte Umfrage von Reuters und dem Meinungsforschungsinstitut IPSOS ergab, dass 57 Prozent der Befragten das Vorgehen an der Grenze ablehnen. 28 Prozent waren dafür, Kinder von ihren Familien zu trennen. 15 Prozent gaben an, nicht zu wissen, wie sie antworten sollten. Trump wies alle Kritik zurück. Schuld seien die Demokraten, weil sie neue Einwanderungsgesetze blockierten.

Wütende Demonstranten haben die US-Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen wegen der umstrittenen Familientrennungen beim Abendessen in einem mexikanischen Restaurant in Washington beschimpft. „Wie können Sie ein mexikanisches Abendessen genießen, während Sie zehntausende Menschen deportieren oder einsperren, die hierherkommen um Asyl in den Vereinigten Staaten zu suchen?“ rief einer der Aktivisten, wie auf einem von der Gruppe veröffentlichten zehnminütigen Video zu sehen ist. „Wir fordern Sie auf, die Familientrennungen zu stoppen und sich zu entschuldigen.“ Ein anderer Demonstrant merkt an, dass die Ministerin ausgerechnet in einem mexikanischen Restaurant speist.

Der US-Staat New York will die Regierung in Washington nun wegen der umstrittenen Praxis verklagen. Das kündigte der demokratische Gouverneur Andrew Cuomo am Dienstag an. Das Vorgehen der Regierung Trumps sei "ein moralisches Versagen und eine menschliche Tragödie", erklärte er.