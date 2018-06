Letizia & Melania Trump: Treffen im Weißen Haus

Spaniens König und Staatsoberhaupt Felipe VI. und seine Frau waren am Dienstag zu einem Besuch im Weißen Haus in Washington eingetroffen, um nach Informationen aus spanischen Diplomatenkreisen die Zollpolitik Trumps anzusprechen. Bei ihrem Treffen im Weißen Haus wetteiferten die First Lady der USA und Spaniens Königin modetechnisch um die Wette.

Letizia: Treffen mit Melania

Letizia (45) hatte sich bei ihrer Visite in Washington für ein pinkes Kleid von Michael Kors entschieden. Dazu kombinierte sie rosa Pumps und eine gleichfarbige Clutch. Melania (48) präsentierte sich in einem Valentino-Kleid in Weiß und Olivgrün. Dazu trug sie passende, olivgrüne Schuhe.