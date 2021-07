Diese Modetrends "verdanken" wir Donald Trump

Bei einer Veranstaltung der Modekette Vero Moda, die vergangene Woche in Dänemark stattfand, wurde nun eine Studie von Edelkoort vorgestellt. Laut dieser hatte ausgerechnet Donald Trump einen großen Einfluss darauf, was heute in unseren Kleiderschränken hängt.

Der US-Präsident sei, wie der Inquirer berichtet, Teil der sogenannten Macro-Trends (auch soziokulturelle Trends genannt). Diese resultieren in Micro-Trends - in diesem Fall also in Themen, die Designer in ihren Kollektionen aufnehmen. Laut Edelkoort habe Trumps sexistisches Verhalten gegenüber Frauen eine neue Modeära eingeläutet, indem er die weibliche Emanzipation nochmals angefeuert habe.