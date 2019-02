Trump arbeitet nur von 11.30 Uhr bis 16 Uhr

Das Ergebnis mutet (in der normalen Arbeitswelt) abmahnungsreif an: Trump kommt danach spät - meist ist er nie vor 11.30 Uhr im Oval Office - und geht früh; gegen 16 Uhr. 60 Prozent des Tages sind für sogenannte „executive time“ geblockt. Ein Euphemismus für die vielen unstrukturierten Stunden, die der Präsident in seinen Privaträumen verbringt – mit Twittern, Fernsehen (meist Fox News), Schwadronieren am Telefon mit Freunden und Dampfablassen über seine Kritiker.

Unterrichtungen durch hochrangige Regierungsmitglieder über aktuelle Themen und geopolitische Brandherde, offizielle Gesprächsrunden und öffentliche Auftritte machten dagegen an vielen Tagen nur „zwei, drei Stunden“ aus.

Studiert man die Terminübersicht, wird deutlich, dass Trump seit den teilweise verlorenen Kongresswahlen im November noch mehr freie Zeit für sich beansprucht. Ehemalige Regierungsmitarbeiter sind beunruhigt. Ein Trump, der weitgehend sich selbst überlassen ist, werde in Zukunft noch mehr „irrationale Entscheidungen“ treffen. Dem widerspricht erwartungsgemäß Chef-Sekretärin Madeleine Westerhout. Sie nennt die Weitergabe der Terminkalender eine „schändlichen Vertrauensbruch“. D.H.