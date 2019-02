Ellen Page greift nach Attacke auf schwulen Darsteller Donald Trump an

"Wenn Du in einer Machtposition bist, Menschen hasst und ihnen Leid zufügen willst, wenn Du so viel auf Dich nimmst und in Deiner ganzen Karriere anderen Leid zufügst - was glaubst Du, was dann passiert?", fragte sie Donnerstagabend (Ortszeit) in der "The Late Show with Stephen Colbert" an die Adresse von Trump und seinem Vize Mike Pence. Der US-Präsident wird immer wieder dafür kritisiert, dass er durch seine aggressive Rhetorik Stimmung gegen Minderheiten macht.