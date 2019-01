US-Schauspieler Jussie Smollett Opfer von rassistischem Angriff

Der offen schwule afroamerikanische US-Schauspieler Jussie Smollett ist am Dienstag (Ortszeit) Opfer einer homophoben und rassistischen Attacke geworden, so die Polizei.

Die zwei Angreifer hätten "rassistische und homophobe Beleidigungen" gebrüllt. "This is MAGA Country" sollen sie geschrien haben, so die Online-Plattform TMZ. MAGA steht für den Slogan des US-Präsidenten Donald Trump, "Make Amerika Great Again".

Außerdem hätten sie Smollett geschlagen und ihm einen Strick um den Hals gelegt. Zudem wurde der Schauspieler von den Angreifern mit einer "unbekannten chemischen Flüssigkeit" übergossen, so die Polizei.

Laut der Online-Plattform TMZ habe es sich dabei um Bleiche gehandelt. Der Schauspieler wurde nach der Attacke im Krankenhaus behandelt, habe laut TMZ eine gebrochene Rippe davongetragen. "Wir nehmen die Ermittlungen sehr ernst und gehen von einem möglichen Hassverbrechen aus", teilte die Polizei mit.

Einige Tage vor dem Angriff habe Smollett TMZ zufolge eine Morddrohung erhalten.