Mai: Hıdrellez, Türkei

Aleviten feiern am 6. Mai Hidirellez. Die Legende erzählt die Geschichte eines Treffens zwischen dem Unsterblichen Hizir und der altestamentarischen Figur Elias (Ilyas). Ersterer hilft den Menschen zu Land, während Ilyas als Beschützer im Meer auftritt. Hidirellez-Feiern finden in der Natur statt, oft in der Nähe von Quellen. Die Menschen bringen Essen mit und teilen es mit Freunden und Nachbarn. In manchen Regionen hängen die Menschen Wunschzettel an Rosensträucher.

