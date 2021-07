Mit offenen Armen und einem Lächeln schmettert mir Reiseführer Mesut ein „Willkommen in der Stadt der Ungläubigen!“ entgegen. Hier, am zentralen Konak-Platz in der türkischen Millionenmetropole Izmir, wirkt dieser Satz doch recht ungewöhnlich: Nur wenige Minuten später wird der Muezzin an diesem drückend heißen Sommernachmittag die Gläubigen zum Gebet rufen. Fünfmal am Tag erschallen auch hier die Rufe über einen Lautsprecher – der Sound des Islam. Wie meine er das also mit den Ungläubigen? Naja, politisch! „Niemals würde in Izmir die jeweilige Regierungspartei gewählt werden.“ Folgende Begebenheit passt ins Bild: Im Frühjahr 2020 haben Hacker aus mehreren Moscheelautsprechern in Izmir statt des Gebetsrufes das italienische Widerstandslied „Bella Ciao“ erklingen lassen. Die Regierungspartei AKP war von der Aktion freilich wenig angetan.

Ganz unabhängig von solchen Aktionen gesteht Mesut (und er lebt in Istanbul): „Izmir ist meine Lieblingsstadt. Die Menschen genießen es, gleich an der Ägäis zu sein.“ Die Provinzhauptstadt liegt rund 330 Kilometer bzw. drei bis vier Fahrtstunden südlich von Istanbul. Klima, Natur und Essen seien hier wunderbar, schwärmt Mesut. Um letzteres zu probieren, schlendern wir durch den belebten Basar, in dessen engen und verwinkelten Gassen man als Tourist ob des Schauens und Staunens und die-Nase-in-duftende-Gewürzsäcke-Steckens schnell die Orientierung verliert und nach dreimal um die Ecke biegen plötzlich wieder vorm selben Gewürzhändler steht. Aus Erfahrung vereinbart Mesut vorab den Uhrturm am Konak-Platz (Bild oben), das Wahrzeichen der Stadt, als Treffpunkt für danach.