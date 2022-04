Sommer in Schweden: Drei ungewöhnliche Reisetipps

Schwedens südlichster Landstrich Skåne ist ein Klassiker für den Sommerurlaub. Wer Skåne öfter besucht hat, sucht nach Insidertipps für Abwechslung. Inspiration liefert Valle Westessons Reiseführer der anderen Art namens „100 verrückte Orte in Skåne“ (100 balla ställen i Skåne, bisher nur auf Schwedisch erhältlich). In Ängelholm verspricht die „Welt der Bibel“ einen Ausflug: Dort baut Priester Urban Lennartsson Orte aus dem Neuen Testament nach. Den Stall in Bethlehem, Jesu Grab und ein Modell der Stadt Jerusalem kann man schon besichtigen.

Wer es esoterisch mag, kann dem „Hexenhaus“ im Dorf Henset bei Hörby einen Besuch abstatten: Dort verkauft Linda, die nach eigenen Angaben regelmäßig mit „der Göttin“ in Kontakt ist, magisches Handwerk. Weitere Tipps von Skåne-Kenner Valle Westesson sind das Grand Circus Hotel in Malmö, das Minimuseum zu Ehren der Kaffeedose (Kaffeburksmuseet), die mysteriöse Ruine von Skeingeborg und der ungenutzte Eisenbahntunnel in Barnakälla, durch den heute ein gemütlicher Spazier- und Radweg verläuft.