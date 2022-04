Warum Nova Scotia sich gut für einen Roadtrip eignet

Die Lighthouse Route hält definitiv, was der Name verspricht – denn an Leuchttürmen mangelt es in Nova Scotia nicht. Die Route beginnt westlich von der Provinzhauptstadt Halifax und führt auf 339 Kilometern, immer entlang der Süd- und Westküste, an vielen Dörfern am Atlantik vorbei bis hinter die Stadt Yarmouth im Südwesten. Neben der vielen namensgebenden Leuchttürme, zu denen auch der am meisten fotografierte Vertreter Peggy’s Point, direkt neben dem pittoresken Dorf Peggy’s Cove, gehört, liegt auch die kleine Hafenstadt Lunenburg auf der Strecke. Die Altstadt von Lunenburg wurde 1995 zum ersten UNESCO Weltkulturerbe Nova Scotias ernannt. Ihre bunten Häuser und alten, imposanten Villen, die früher den Kapitänen gehörten, machen diese Entscheidung noch heute für jeden Besucher ersichtlich.

Evangeline Trail