Alleine reisen: 3 Destinationen für einen Solo-Trip

Schon seit mehreren Jahren gilt Island als gutes Reiseziel für Alleinreisende in Europa. Die Gründe dafür sind vielfältig: So lockt das Land mit Natur: Berge, Gletscher, heiße Quellen, Fjorde und pechschwarze Strände. Viele davon kann man im Rahmen von Tagesausflügen ab Reykjavik erkunden. Touren finden oft in Gruppen statt, sodass man gleichgesinnte Reisende kennenlernt. Alternativ kann man mit einem privaten Guide oder auf eigene Faust losziehen. Hinzukommt, dass das Land eines der sichersten der Welt ist und man mit Englisch keinerlei Verständigungsprobleme hat.

Die Weiten Arizonas erkunden