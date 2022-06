Tibet im Herzen: Mit dem Rad und per Pferd auf den Himalaya

„Tibet ist schon mein Lebensthema geworden“, sagt Josef Mann. Und wenn das einer behaupten kann, dann er. 20 Mal bereiste der Autor und Fotograf aus Bruck/Leitha die Hochebene auf der Nordseite des Gebirges, verbrachte Monate dort. 10.000 Fotos und mehr als 20 Reiseberichte entstanden. Während der Corona-Pandemie hat er diese nun zu dem Bildband „Tibet. Der Welt abhanden gekommen“ verarbeitet.

Die Faszination fürs Reisen packte den heute 74-Jährigen schon als Kind. Aufgewachsen auf einem Bauernhof im Weinviertel, waren Bücher Mangelware. Was es gab, waren historische Reiseberichte, etwa von Sven Hedin und seinen Reisen per Kamelkarawane durch die Mongolei. Irgendwann fiel ihm „Sieben Jahre in Tibet“ von Heinrich Harrer in die Hände.