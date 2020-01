Von Kloschlapfen, Plastikessen und Radiosport: Japan für Anfänger

Dann geht’s direkt nach Nikko, wo Mitsu ihre Gruppe schnellstmöglich von einem Tempel zum nächsten Schrein bringt – es gilt, keine Zeit zu verlieren. „Viel los?“ Mitsu lacht: „Das ist doch noch harmlos!“ Nikko ist ein hervorragendes Beispiel für die Religionsfreiheit in Japan, wie die betagte Reiseführerin in perfektem Deutsch erklärt, während sie die Reisegruppe zwischen all den Schulklassen die Anlage hinauf schiebt. Gängig ist eine Mischung aus Shintoismus (die Verehrung von Natur, Ahnen und Mythologie) und Buddhismus – „eine Religion für das Leben und eine für danach“. Bewundert werden neben den reich verzierten und wunderschönen Anlagen auch der Klimbim, den es an jeder Ecke zu kaufen gibt. Talismane gegen Verkehrsunfälle, für eine gute Geburt, für eine schöne Hochzeit oder gegen Prüfungsangst. Für ein paar Yen kann man sich so gut wie gegen alles wappnen.

Japaner sind nicht laut, selbst in Tokio, in dem (ohne Außenbezirke!) mehr Menschen leben als in Österreich, ist es in der U-Bahn relativ still und auch auf der Straße herrscht kein Wirbel, außer es fährt ein Lkw vorbei, der die neuesten Lieder einer japanischen Band ankündigt. Kann ja auch keiner gut schreien mit Mundschutz. Ursprünglich wurde er von Kranken benützt, um die anderen nicht anzustecken, heute könnte man meinen, die halbe Stadt wäre krank. „Er dient auch dazu, sich in der Menge zu verstecken“, erklärt Japanerin Chigi und dann gibt’s natürlich auch Angst vor Keimen. Diesbezüglich kann ein Fauxpas im Restaurant passieren. Bevor man sich an den Tisch setzt (entweder gleich am Boden oder an einen im Boden versenkten Tisch), hat man die Schuhe auszuziehen. So natürlich es anmutet, in die Schlapfen, die in der Garderobe parat stehen, zu schlüpfen, so entsetzt blicken die Japaner, wenn man sich damit Richtung Tisch bewegt. Denn die Treter sind dem Toilettengang vorbehalten und haben in der Nähe der Speisen nichts verloren.